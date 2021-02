Donazione del Rotary Club Siracusa Ortigia ad Astrea

Generi alimentari e prodotti per l’infanzia donati dal Rotary Club Siracusa Ortigia all'Associazione Astrea per aiutare chi è in difficoltà.

"Siamo molto grati - dice Rossana La Monica, presidente dell'associazione - per questa concreta dimostrazione di vicinanza alle nostra attività di aiuto a chi è in forte difficoltà, in un momento così complesso e di grande sforzo e per non essere rimasti sordi ai numerosi appelli che l’associazione Astrea in memoria di Stefano Biondo Onlus lancia, non riuscendo a far fronte alle numerosissime richieste d’aiuto che continuano ad arrivare".

Da qui il rinnovato appello a donare generi alimentari, prodotti per l'igiene della persona e della casa, o a lasciare un buono sospeso al supermercato, in farmacia o sanitaria, dal macellaio di fiducia, dal rivenditore di bombole del gas o facendo una donazione in denaro attraverso bonico bancario sul c/c postale dell’ass. “Astrea in memoria di Stefano Biondo” (Iban: IT86D0760117100001011211859) o ricarirando la postpay n.5333 1711 1622 5927 (c.f. intestataria BNDRRA87D47I754I – Aurora Biondo, tesoriera di Astrea in memoria di Stefano Biondo.