Priolo, rapina in Toscana e truffa a Messina: finisce in carcere 54enne

Deve scontare 3 anni e 10 mesi di reclusione in carcere per una rapina commessa in Toscana e una truffa commessa a Messina.

Si tratta di Giuseppe Corrado Fiasché 54 anni arrestato a Priolo. L'uomo appartiene alla comunità dei “caminanti” e si è reso protagonista della “truffa dello specchietto”: fingendo che il malcapitato di turno gli abbia danneggiato il veicolo urtandolo, pretende somme di denaro a titolo di risarcimento e quando non riusciva a ottenerlo, mostrava un coltello a serramanico, come è avvenuto per la rapina perpetrata in Toscana.

Peraltro è lo stesso uomo rimasto gravemente ferito nella sparatoria avvenuta fra caminanti in via Rosselli a Noto il 29 settembre 2020, a seguito della quale i Carabinieri del Norm sottoposero a misure cautelari 6 persone, fra lo stesso Fiasché, che appena dimesso è stato trasferito in cvarcere. a Brucoli.