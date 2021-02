Siracusa, via Gela: al via lo spostamento del palo dell'illuminazione che invade la carreggiata

Per decenni è stato un pericolo per la circolazione veicolare in via Gela, transitata da molti automobilisti e motociclisti che intendono così evitare il traffico di viale Scala Greca: ci rifeririamo ad grosso palo dell'illuminazione pubblica di pertinenza comunale che invade, è proprio il caso di dirlo, la carreggiata.

Innumerevoli sono stati gli incidenti stradali che si sono verificati, proprio in quel punto, nel corso degli anni, nonostante l'applicazione di bande rifrangenti che, in qualche modo, segnalavano la presenza ingombrante del grosso palo.

"Adesso sarà spostato più indietro" - riferisce l'ex consigliere comunale del M5S, Francesco Burgio, che si è intestato questo intervento, trovando la piena collaborazione del dirgente comunale, Borgione.

"I residenti della zona - dice ancora Burgio - mi hanno sottoposto il problema, lamentando il fatto che, nonostante diverse iniziative, tra le quali anche una raccolta firme, non erano riusciti ad ottenere nulla. Adesso con lo spostamento del palo, sarà restituito spazio alla circolazione ma soprattutto la strada sarà più sicura per tutti".