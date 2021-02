Siracusa, da lunedì studenti delle superiori in classe al 50%: fine settimana di screening all'ex Onp. VIDEO

Fine settimana di screening in provincia di Siracusa per le scuole superiori i cui studenti lunedì 8 febbraio rientreranno in classe al 50%.

Le sessioni di tamponi rapidi sono dedicate a studenti, docenti e personale Ata e sono finalizzate ad avere un quadro della situazione in vista del rientro.

Dalla Regione arriva intanto la notizia di una circolare a firma dell'assessore alla pubblica istruzione, Lagalla, e dell'assessore alla Salute, Razza, per effettuare screening mensili nelle scuole in modo da tenere sotto controllo l'andamento dei contagi dopo i picchi delle scorse settimane.

Dall'inizio dell'emergenza a oggi sono circa 12.000 i tamponi effettuati nelle scuole.

Anche domani il personale del Dipartimento Prevenzione dell'Asp sotto la guida di Ugo Mazzilli e i volontari di Protezione civile con l'assessore Sergio Imbrò saranno all'ex Onp dalle 9 alle 15.