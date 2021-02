Villaggio dell'accoglienza per lavoratori stagionali immigrati a Cassibile, il sit dei residenti. VIDEO

Poco più di 7.000 residenti con un migliaio di immigrati perfettamente integrati : questi sono i numeri di Cassibile-Fontane Bianche che si mibilita per contro la realizzazione di un villaggio di accoglienza in contrada Palazzo, in via dei Timi. Un finanziamento di 242mila euro per realizzazre 17 unità abitative e 6 unità di servizi igienici. I lavori nell'area comunale sono già iniziati e non fanno dormire sonni tranquilli ai residenti, ai componenti del Comitato che ha già intrapreso una battaglia " per non essere ghettizzati e percheé la loro volontà sia presa in cosniderazione.

Questa mattina sit in di protesta proprio davanti il costruendo villaggio e non sarà l'unica azione che metteranno in campo in attesa del tanto agognato confronto con l'amministrazione comunale.