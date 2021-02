Noto, chiusa una casa di riposo: il Nas rileva una serie di irregolarità

Chiusa una casa di riposo di Noto. Il provvedimento a carico della struttura, che ospitava 5 anziani, è stato adottato dall'Amministrazion comunale, dopo quanto emerso da un controllo dei carabinieri del Nas (Nucleo Antisofisticazione e Sanità ) di Ragusa. Nel corso dell'ispezione, i militari hanno appurato non solo che la struttura era sprovvista di autorizzazione amministrativa, e che quindi non aveva alcun titolo per esercitare l'attività, ma anche che i locali cucina, ovviamente privi di notifica all’autorità sanitaria, erano anche privi del piano di autocontrollo alimentare (il cosiddetto protocollo HACCP). Alla struttura, oltre al provvedimento di chiusura, sono state elevate dai carabinieri del Nas sanzioni amministrative pari a 6.032 euro. I 5 anziani ospiti hanno fatto rientro dai rispettivi nuclei familiari.