Siracusa, disposta una pena da scontare in una casa di lavoro per un 50enne reo di furti

Un anno di restrizione della libertà in una casa di lavoro. E' il provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa a carico di un 50enne, già noto alle forze di polizia, per aver commesso reati contro il patrimonio. Denunciato poi un 26enne che, al controllo sul rispetto degli obblighi imposti dagli arresti domiciliari, è stato trovato in casa con persone estranee al nucleo familiare. Deferimento anche per un 22enne non trovato in casa al momento del controllo.