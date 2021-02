Siracusa, "la costruenda caserma dei vigili del fuoco non può essere destinata ad altre finalità"

L'ipotesi di destinare i locali della costruenda caserma provinciale dei Vigili del fuoco ad altri uffici è del tutto impraticabile. Lo afferma Vincenzo Vinciullo (assessore comunale alla Ricostruzione quando il progetto fu approvato e finanziato), il quale ricorda che il progetto non prevede questa possibilità "e quindi sarebbe in totale difformità con l’autorizzazione a suo tempo concessa. Rammento altresì che la Legge non prevede la possibilità di trasformare una struttura, con un finanziamento ben definito e concesso, destinata alla sicurezza di un’intera provincia, fra quelle più a rischio d’Italia, in qualcosa che non sia previsto già nella Legge 433/91. L’utilizzo dei locali da parte di uffici regionali sarebbe in contrasto con l’obiettivo finale del finanziamento. Ricordo ancora che la Legge non può essere modificata né dagli assessori regionali, né tantomeno dal Governo regionale, ma trattandosi di Legge nazionale deve essere modificata solo dal Parlamento. Ciò detto, ha proseguito Vinciullo, rammento, ancora una volta, che sono disponibili, da anni, circa un milione di euro per completare i lavori e quindi invito gli uffici competenti a non perdere ulteriore tempo nell’appaltare il 3° stralcio dei lavori". lE poi una chiosa fatta di strali: "Tutti devono sapere che queste continue fughe in avanti, queste uscite o scampagnate fuori porta non sono più gradite ai cittadini siracusani che vogliono, ammesso che esistano, essere amministrati dai rappresentanti democraticamente eletti. E comunque, ha concluso Vinciullo, ricordo che fra meno di due anni si torna a votare per le regionali e dopo quella data finiranno i viaggi della speranza e gli insulti quotidiani ai lavori programmati, con tanta attenzione, nelle precedenti Legislature. Intelligenti pauca".