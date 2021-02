Siracusa, in cattedrale celebrazione solenne della "Giornata per la vita"

“La Giornata per la Vita": è l'evento che si celebrerà domenica 7 febbraio in cattedrale. La cerimonia sarà celebrata dall'arcovescovo di Siracusa, Mons. Franceco Lomanto. Il Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italianaspiega: "La Giornata per la Vita vuol essere un’occasione preziosa per sensibilizzare tutti al valore dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a servizio della vita: la libertà non è il fine, ma lo strumento per raggiungere il bene proprio e degli altri, un bene strettamente interconnesso. L’anno appena trascorso ha lasciato un segno indelebile in ognuno di noi, poiché a causa dell’improvvisa pandemia abbiamo sperimentato il restringimento del nostro “campo d’azione” e toccato con mano la finitudine della nostra condizione umana. In poche parole, siamo stati privati della nostra libertà che ancora oggi stiamo sperimentando” . Alle 10.30 in Cattedrale, avrà luogo la celebrazione eucaristica; seguiranno interventi e testimonianze: Salvo Sorbello, presidente del Forum delle associazioni familiari; Carmela Pace, presidente nazionale di Unicef; don Marco Tarascio, direttore della Caritas diocesana; due coppie di sposi che parleranno di affido e adozioni. L’attore Sebastiano Lo Monaco leggerà alcuni brani. In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso e quindi dei limitati posti all'interno della Cattedrale, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming attraverso il canale YouTube e la pagina Facebook dell’Arcidiocesi. Ed anche sul digitale terrestre, su Medical Excellence al canale 86, e su Video 66 al canale 286.