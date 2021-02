Prossima settimana Sicilia ancora "arancione" ma si avvicina sempre di più verso la zona gialla

Anche per questa settimana la Sicilia resta in zona arancione, anche se l'indice di trasmissione del contagio è sceso sotto la media nazionale, passando, nella settimana che va dal 25 al 31 gennaio, a 0.73.

I dati registrati negli ultimi giorni sono incoraggianti con meno contagi, meno ricoveri e più guariti e altri 31 decessi. Dati che mettono l'Isola ottava in Italia.

Se non ci saranno, come tutti auspicano nuovi picchi di contagi . dal 14 febbraio potrebbe scattare la zona gialla con la riapertura di bar e ristoranti.

Il presidente della Regione Musumeci, nell'ultioma ordinanza ha indicato la data di scadenza nel 15 febbraio, ma, se i dati del monitoraggio dovessero confermare il trend in discesa, potrebbe decidere di anticipare di 24 ore l'entrata in vigore delle nuove regole, come già è stato in occasione del passaggio dalla zona rossa a quella arancione una settimana fa.

.