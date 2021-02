Siracusa, cure specialistiche e piano vaccinale per gli anziani: i sindacati chiedono confronto con l'Asp

Rilanciare il confronto con l’Asp provinciale e i direttori dei quattro distretti sanitari per affrontare le problematiche connese all'emergenza sanitaria, assicurare cure specialistiche e prepararsi al piano vaccinale sul territorio.

A lanciare l’allarme sono i segretari generali dei sindacati dei pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uilp-Uil Valeria Tranchina, Vito Polizzi, Emanuele Sorrentino.

“Bisogna garantire il diritto costituzionale alla salute di tutti i cittadini, prioritariamente attraverso il vaccino - dichiarano Tranchina, Polizzi e Sorrentino - ma apportando anche importanti investimenti nella medicina territoriale e nell’assistenza di prossimità, cambiamenti fondamentali come la telemedicina e la digitalizzazione dell’assistenza sanitaria ancora mere chimere nella nostra Regione.

Dalla tempistica – continuano ancora Tranchina, Polizzi e Sorrentino - registriamo dai quotidiani nazionali e regionali che nella nostra Regione l’inizio della fase di vaccinazione, riguardante gli over80 (in totale pari a 320.000), è prevista verso fine febbraio inizi di marzo e che gli stessi dovranno prenotarsi per il vaccino su una piattaforma informatica. Ci si è chiesti quanti di questi anziani sapranno farlo? Ci chiediamo anche se esista già una mappatura di chi autosufficiente potrà andare da solo a vaccinarsi, chi avrà bisogno di essere accompagnato o chi dovrà essere vaccinato a casa.

E ci domandiamo - concludono - anche quando si passerà alle altre categorie fragili come i malati di tumore, i cardiopatici, i disabili, i malati di alzheimer".

Per tutto ciò la necessità di avere al più presto un confronto con le autorità sanitarie provinciali.