A Priolo da lunedì riaprono tutte le scuole: contagi in calo

Da lunedì 8 febbraio a Priolo riapriranno le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private. Lo ha disposto il sindaco Pippo Gianni d’intesa con l’Asp di Siracusa, in seguito al calo dei contagi nel territorio comunale.

Il primo cittadino ha disposto anche l’effettuazione di tamponi rapidi per il personale scolastico, docente e non docente, e la sanificazione di tutte le scuole, già a partire da oggi con un prodotto innovativo e altamente efficace, approvato di recente dal Ministero della Sanità.

“Vogliamo che i nostri bambini - ha commentato il primo cittadino - possano recarsi a scuola in tutta tranquillità e sicurezza. Alla data odierna i contagi sono in netto calo ci auguriamo che la situazione migliori sempre più".