Siracusa, traffico internazionale di droga: misura cautelare in carcere per un 41enne

E' stato raggiunto da un'ordinanza di misura cautelare in carcere Francesco Riitano, 41 anni, eseguito dalla Squadra mobile di Siracusa. L'uomo è attuamente ristretto nella casa circondariale di Cavadonna.

Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale Ordinario di Venezia: Riitano è indagato dalle Squadre Mobili di Vicenza e Venezia e dallo Sco, per associazione per delinquere dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, con contatti diretti in Sud America e soprattutto in Colombia, composta prevalentemente da soggetti di origine calabrese che vivono in Lombardia, appartenenti, o comunque legati, alla famiglia di Ndrangheta dei Gallace.