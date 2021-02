Lentini, tentata truffa dello specchietto ai danni di un anziano: denunciati padre e figlio

Inscenano un contatto tra la loro auto e quella di un anziano, in transito da Largo Barcellona, a Lentini, ma la vittima riesce a prendere le lettere iniziali della targa e chiama la polizia.

E' accaduto a Lentini dove gli agenti riescono ad intercettare l'auto dei presunti truffatori, padre e figlio di 59 e 19 anni, e la bloccano.

Dopo aver inscenato la rottura dello specchietto retrovisore, i due avrebbero lanciato contro l’auto della vittima delle grosse batterie stilo per simulare un urto.

Nella loro auto, una Volkswagen Golf, i poliziotti hanno trovato una busta, nascosta sotto uno dei sedili, contenente alcuni sassi e numerose batterie stilo di varie dimensioni. Riconosciuti dall'anziano, i due sono stati denunciati per tentata truffa aggravata

L’auto è stata sottoposta a sequestro e i due uomini sono stati sanzionati per violazione delle normative anti-covid.