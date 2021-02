Noto, barbecue allestito in strada: denunciati in 6

Sei persone, appartenenti alla comunità nomade dei caminanti di Noto, già note alle forze dell’ordine, denunciate per accensioni pericolose in concorso e rifiuto di indicazioni sull’ identità personale.

Alle 17 circa del 3 febbraio, gli agenti, passando per via Pitagora, in corrispondenza dell’ingresso di un istituto scolastico, si sono accorti della presenza di un gruppo di persone che avevano acceso della legna per una sorta di barbecue all’aperto ed allestito un tavolo imbandito.

Per loro pertanto anche la sanzione amministrativa per la violazione del divieto di assembramento per complessivi 2.400 euro.