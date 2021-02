Siracusa, 2 sospetti casi covid: lezioni sospese al plesso Santa Lucia

Due sospetti casi covid al III istituto compresivo Santa Lucia di Siracusa.

Uno nella Scuola dell’Infanzia e l'altro Scuola Primaria del Plesso Santa Lucia.

Da qui la decisione di sospendere per oggi le lezioni in presenza l’avvio delle attività didattiche a distanza per tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia e per tutte le classi di Primaria del plesso Santa Lucia. Disposta la sanificazione di tutti i locali scolastici, in attesa di ricevere comunicazioni da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp.