Siracusa e provincia, bilancio controlli anticovid in "zona rossa": 3950 persone controllate con 490 sanzioni

Bilancio dei controlli anticovid effettuati dai Carabinieri in provincia di Siracusa nel periodo di "zona rossa" dal 16 al 31 gennaio.

In 15 giorni a fronte di oltre 3950 persone controllate, sono state elevate 490 sanzioni.

Durante i servizi di controllo e vigilanza, i Carabinieri hanno controllato anche 918 attività e esercizi commerciali, di cui 7 sono stati sanzionati: per 5 di essi è stata disposta la chiusura provvisoria per giorni 5, alla quale potrà seguire anche un formale provvedimento di sospensione temporanea dell’attività da parte della Prefettura.