Siracusa, rimossi pannelli di amianto da un'area comunale

Completata ieri la rimozione di un'ingente quantità di pannelli in fibra di amianto, tipo Eternit, da viale Santa Panagia. I pannelli erano utilizzati per realizzare una tettoia in un terreno di proprietà comunale. Ne dà notizia l'assessore ai Rifiuti, Andrea Buccheri.

La rimozione è stata decisa, nonostante i pannelli fossero integri, perché l'area si trova in una zona intensamente abitata e a poche centinaia di metri da luoghi molto frequentati come il Palazzo di giustizia, l'istituto “Filippo Juvara” e il centro di smistamento di Poste Italiane.

“Cancellare la presenza di amianto dai siti e dai palazzi comunali – dicono il sindaco, Francesco Italia e l'assessore Buccheri – è, da sempre, uno dei nostri obiettivi primari. Uguale impegno chiediamo ai privati specie in caso di luoghi frequentati da persone”.

Prima di smontare i pannelli, gli operai specializzati hanno provveduto a renderli inerti attraverso un trattamento che consente di fissare le polveri su ogni singolo pezzo utilizzando una speciale vernice a spruzzo di colore blu, al fine di evitare che le particelle di amianto potessero disperdersi nell'ambiente.