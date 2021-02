Interventi per il recupero della spiaggia del Lido di Noto

In via di programmazione gli interventi per arrestare l'erosione costiera a Lido di Noto.

La comunicazione ufficiale arriva dall'Ufficio contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana.

“Abbiamo lavorato - spiega il sindaco Bonfanti - per ottenere definitivamente la restituzione della nostra spiaggia. Oggi il progetto esecutivo è in fase si redazione avendo già ottenuto 13 milioni di euro per il ripascimento. Ad intervento concluso il nostro litorale sarà ancora più bello e attraente".

A progettare gli interventi sarà un raggruppamento di professionisti che fa capo allo Studio D'Arrigo di Messina che si è aggiudicato la gara: sarà effettuato sia il ripascimento della spiaggia che la sua stabilizzazione attraverso la realizzazione di pennelli in pietrame naturale ed eventualmente barriere soffolte.