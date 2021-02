Traffico di droga a Malta, arrestati due siracusani: nel garage 21 chili di cannabis

Due italiani e un maltese sono stati arrestati con l’accusa di importazione e traffico di droga a Malta.

Ne dà notizia la polizia maltese sui social.

In manette sono finiti il 47enne Anthony Delia di Senglea e due siciliani, il 29enne Giuseppe Schepis e Rosario Posata, 32 anni di Siracusa ma che vive a St. Paul's Bay. Entrambi si sono dichiarati non colpevoli.

Schepis è il proprietario del garage dove sono stati trovati 21 chili di cannabis, mentre Posata lavora a Malta come pasticcere. La droga, per un valore di 420.000 euro, era nascosta in un frigorifero e in un congelatore.

Il sequestro è stato effettuato due giorni fa durante un’operazione della squadra antidroga della Polizia a Floriana e St. Paul's Bay.