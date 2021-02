Siracusa e provincia, scuole superiori: tamponi rapidi nel fine settimana

Fine settimana di tamponi rapidi in provincia di Siracusa dedicati alla popolazione scolastica delle scuole superiori.

Postazioni di drive in sono stati organizzati dall’Asp, in collaborazione con i sindaci e i dirigenti scolastici, secondo le direttive emanate dall’assessorato regionale della Salute per monitorare l’andamento della diffusione del contagio da Covid-19.

Le postazioni saranno allestite secondo il seguente programma:

Venerdì 5 febbraio a Sortino dalle 14.30 alle ore 17 nell’area dell’Istituto Columba.

Sabato 6 febbraio a Rosolini dalle 9 alle 15 presso l’area Protezione civile e a Siracusa nell’area ex Onp di contrada Pizzuta.

Domenica 7 febbraio i drive in saranno allestiti dalle 9 alle 15 a Floridia nell’area dell’Istituto Leonardo da Vinci, ad Augusta a Punta Izzo e a Siracusa nell’area ex Onp di Contrada Pizzuta.