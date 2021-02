Siracusa, "Antichi pensieri": Le Troiane di Euripide alle Orestiadi di Gibellina

Le Troiane di Euripide con la regia di Thierry Salmon. Sarà incentrato sulla messa in scena del regista belga alle Orestiadi di Gibellina del 1988 il nuovo appuntamento con Antichi pensieri, il ciclo di incontri dedicato agli allievi dell’Accademia d’arte del dramma antico e trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Fondazione Inda.

Il confronto, in programma venerdì 5 febbraio alle 18, sarà introdotto e moderato da Antonio Calbi, sovrintendente della Fondazione Inda. Sono previsti gli interventi della studiosa e drammaturga Renata Molinari, per anni al fianco di Franco Quadri nella casa editrici Ubulibri, nonché direttrice della Bottega dello Sguardo, un centro studi e archivio del teatro da lei creato a Bagnacavallo, in Romagna, che ripercorrerà il progetto drammaturgico delle Troiane, da lei curato, e spiegherà le ragioni della scelta di farlo recitare nel greco originale; la compositrice e ricercatrice musicale Giovanna Marini, fra le personalità più alte della ricerca musicologica europea, ripercorrerà invece il lavoro di costruzione dei cori di quell’emozionante allestimento, anche questi in greco antico, interpretato da attrici di diversi paesi europei.