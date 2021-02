Siracusa, rientro a scuola: sit in degli studenti a Largo XXV Luglio

Il rientro a scuola in presenza non sarà liscio come l'olio.

A pochi giorni dalla data indicata per l'inizio delle lezioni in presenza al 50% (lunedì 8 febbraio)la Rete degli studenti medi organizza un sit in "perché - si legge in una nota - non tutte le scuole sono pronte per il rientro in sicurezza di tutti gli studenti e di tutte le studentesse. Neanche i trasporti pubblici dedicati agli studenti e alle studentesse pendolari sono in grado di garantire sicurezza con il corretto distanziamento sociale e la sanificazione degli ambienti.

Manifesteremo - viene precisato - per far sentire le voci di quelle scuole che non hanno ricevuto istruzioni per il rientro e per far sentire le voci di quegli studenti e di quelle studentesse che dovranno rientrare sapendo che le loro scuole non offrono loro una giusta sicurezza".

Pertanto lunedì 8 febbraio si terrà un sit in davanti il Tempio di Apollo dalle 8,30 alle 11.

In tutta la Sicilia è stata proclamata lo sciopero della DaD.