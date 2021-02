Canicattini, avviso pubblico per la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti

Pubblicato, dal Comune di Canicattini Bagni, l’Avviso pubblico per la nomina dei tre componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021-2024.

I candidati dovranno presentare la domanda in busta chiusa, corredata dalla documentazione richiesta e secondo lo schema allegato all’Avviso, entro e non oltre le 13 dell'8 marzo prossimo, tramite Pec all’indirizzo ufficioragioneria.canicattinibagni@pec.it; o consegnandola a mano all'Ufficio Protocollo in via Venti Settembre, 42; o tramite raccomandata A/R all'indirizzo Comune di Canicattini Bagni Via Venti Settembre, 42 - 96010 Canicattini Bagni.

I requisiti e le altre informazioni relative alle modalità di presentazione delle candidature sono contenute nell’Avviso pubblico, reperibile sulla home page del sito istituzionale del Comune.