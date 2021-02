Siracusa, una targa per commemorare le vittime delle Foibe

Mercoledì 10 febbraio, in occasione de “Il Giorno del Ricordo” per commemorare le vittime delle Foibe, sarà apposta una targa nell’aiuola prospiciente il Monumento ai Caduti d’Africa in via Riviera Dionisio il Grande, a Siracusa.

L'iniziativa è dell'amministrazione comunale e si terrà mercoledì 10 febbraio alle 10.30, alla presenza del sindaco, Francesco Italia, degli assessori alle Politiche Culturali, Fabio Granata e alla Pubblica istruzione Pierpaolo Coppa, e di una rappresentanza di alunni degli Istituti Wojtyla e Raiti.