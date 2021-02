Siracusa, danneggiano distributori automatici di bevande per rubare le monete: 2 denunciati

Dovranno rispondere di danneggiamento e furto aggravato: si tratta di due stranieri dell'est Europa, uno ceco e l'altro polacco, senza fissa dimora.

I due sono stati incastrati dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza che li riprendono mentre danneggiano alcuni distributori automatici di generi alimentari e bevande, per rubare il denaro che vi era custodito, in via senatore Maielli, traversa di Corso Umberto.

I due hanno usato una spranga per sfondare la macchina ed asportarne la cassa.