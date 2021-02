Pachino, 22enne tunisino finisce in carcere per furti

E' ritenuto l'autore di alcuni furti commessi a Pachino. Ieri l'arresto di Oussama Dhaou, 22enne tunisino, irregolare in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il giovane è sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il 14 gennaio Dhaou era stato denunciato per aver sottratto da una officina meccanica delle apparecchiature informatiche del valore di 22.000 poi recuperate dai poliziotti.

Il 22 gennaio venivadenunciato per il furto di un telefono cellulare rubato dalla borsa di un’anziana signora.

Il giovane è stato trasferito nella casa circondariale di Piazza Lanza a Catania.