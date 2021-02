Al via le consultazioni di Draghi per il nuovo governo

Il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, inizierà nel pomeriggio di oggi in uno studio di Montecitorio le consultazioni con i partiti per la formazione del nuovo governo.

L'ex presidente della Bce ha accettato con riserva l'incarico di formare il nuovo governo che gli ha conferito il presidente della Repubblica Mattarella.

"È un momento difficile. L'emergenza richiede risposte all'altezza. Sono fiducioso - ha dichiarato al termine del colloquio con il capo dello Stato - che dal confronto con i partiti emerga unità".

Lotta al virus, vaccinazioni, rilancio dell'Italia sono le sfide indicate dal presidente incaricato, che ha visto i presidenti delle Camere e ha avuto poi un lungo incontro con Conte a Palazzo Chigi. Assicurata grande attenzione anche ai rapporti con le parti sociali che potrebbero essere incontrate da Draghi a margine delle consultazioni con i partiti.