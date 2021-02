A Siracusa e provincia 6 progetti finanziabili con i fondi Pac

Sei i progetti finanziabili con i fondi del Programma di Azione e Coesione del Ministero delle Infrastrutture e che interessano Siracusa, la provincia e l’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale. A darne notizia è il parlamentare nazionale del M5S, Paolo Ficara, vicepresidente della commissione Trasporti.

Al Comune di Siracusa vanno 8,3 milioni per la via ciclopedonale che collega la pista Maiorca con le corsie ciclabili cittadine fino alla punta sud di Murro di Porco. E altri 2,5 milioni di euro per la riqualificazione del Porto Piccolo, approdo Santa Lucia e Riva Porto Lachio.

In provincia, con i fondi Pac, viene finanziato il circuito ciclabile del Barocco, il sistema integrato di mobilità ciclo-ferroviario nel Val di Noto denominato Passiblei (1,4 mln), un progetto sviluppato in collaborazione tra la Provincia di Ragusa e Siracusa, e ancora il fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sulle pensiline dei parcheggi a servizio dei porti di Augusta e Catania (2 mln). A favore dell'Autorità Portuale di Sistema di Augusta anche un finanziamento di 5,2 milioni di euro per l'Ecosistema Digitale, un progetto di digitalizzazione dei processi portuali.

"I progetti ammessi con riserva come la via ciclopedonale - evidenzia Ficara - dovranno essere integrati con note puntuali e tempestive. Anche perchè - conclude - il programma Pac prevede il completamento degli interventi entro il 2023".