Cassibile, monta la protesta dei residenti: sabato sit in contro il villaggio per lavoratori immigrati stagionali

Parte la mobilitazione a Cassibile-Fontane Bianche contro il villaggio per i lavoratori stagionali in corso di realizzazione. Per sabato prossimo è in programma la prima di una serie di manifestazioni di protesta che segue la petizione popolare lanciata dal comitato organizzatore.

Eì previsto un sit in via dei Timi, proprio davanti il luogo in cui si sta costruendo il villaggio: "Ciò - viene spiegato nella nota del Comitato - per dire no al villaggio in quanto soluzione vecchia e già sperimentata nel passato che non ha portato alcun risultato, e soprattutto per sollecitare le istituzioni e il sindaco, in particolare, a concedere un incontro cosi come richiesto nella petizione.

Il luogo scelto è inadatto perché ricade in una zona residenziale ( contrada Palazzo) già fortemente penalizzata e priva di servizi ed è pericoloso - si legge ancora - e soprattutto la costruzione è abusiva urbanisticamente e priva di ogni requisito di sicurezza e igienico-sanitario.

Si tratta di un ulteriore spreco di denaro pubblico (242.000 euro) per una struttura che non risolverà il problema né degli stagionali e tanto meno dei residenti.

Cercheremo in ogni modo di evitare la ghettizzazione del nostro paese e di un territorio vocato per lo sviluppo ma di fatto fortemente penalizzato - conclude la nota - e democraticamente faremo sentire la voce dei cittadini che chiedono rispetto delle loro volontà e soprattutto di essere ascoltati".