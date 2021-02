Siracusa, "Housing first-La Casa prima di tutto": Comune e Caritas rinnovano il progetto a sostegno del disagio abitativo

Rinnovato anche per il 2021 il protocollo d'intesa tra Comune di Siracusa e Caritas per la prosecuzione del progetto "Housing first-la casa prima di tutto" che sostiene i nuclei familiari in situazione di disagio abitativo. L'accordo, siglato per la prima volta nel 2016 per poi partire nel 2017, ha assunto carattere strutturale in un'ottica di sistema integrato.

La misura prevede l'assunzione degli oneri d'affitto da parte di due enti: Comune e Caritas mettono a disposizione 40.000 euro nella misura del 50% ciascuno da destinare alla locazione di alloggi a favore di 10 famiglie.