Priolo, in ritardo pagamenti di gennaio ai dipendenti e ai fornitori del Comune

E' saltato il pagamento dello stipendio del personale, dei servizi e dei fornitori per il mese di gennaio del Comune di Priolo.

A darne notizia è il deputato regionale del M5S, Giorgio Pasqua: "Pare che questo disagio sia stato causato da un nuovo software acquistato dell’amministrazione comunale.

"L’amministrazione - commenta Pasqua - avrebbe fatto meglio a testare preventivamente il sistema per evitare disagi di questo tipo. Da una ulteriore verifica degli atti reperibili sul sito del Comune - aggiunge - abbiamo riscontrato una serie di spese informatiche per le quali chiederemo maggiori dettagli - conclude - viste anche le importanti somme impegnate e la dubbia utilità dell’investimento per un Comune di queste dimensioni".-