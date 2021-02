Salvatore Caruso batte Sandgren e passa al terzo turno del Great Ocean Road di Melbourne

La vittoria, la seconda in carriera, su Tennys Sandgren in tre set (6-4/6-7/6-1) ha regalato a Salvatore Caruso il passaggio al terzo turno del Great Ocean Road di Melbourne.

“Aver vinto il terzo set giocando in modo impeccabile - a dichiarato a fine match Caruso - nonostante aver perso il secondo, nel quale ho avuto l'occasione di chiudere il match, mi rende molto felice e orgoglioso della mia prestazione. E' stata una buonissima partita giocata bene sia a livello tecnico che tattico. Sicuramente questa vittoria è un'iniezione di fiducia per il proseguo del torneo".