Augusta, controlli anticovid: sanzioni per 27.000 euro

Sono stati 278 le persone e 156 i veicoli controllati dai Carabinieri della compagnia di Augusta durante i servizi di vigilanza.

Diverse le violazioni al Codice della Strada per le quali sono state elevate sanzioni per 2.500 euro: 4 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 2 per guida con telefono cellulare; 2 per mancanza di copertura assicurativa 1 per guida di moto senza l’uso del casco protettivo; 1 per guida sotto effetto dell’alcool.

Per quest’ultimo caso, il conducente è stato denunciato: sottoposto all’alcooltest, è risultato positivo per aver superato il limite tollerato dalla legge, toccando l’1,5 g/litro.

Sono stati ritirati 4 documenti di circolazione e sottratti 35 punti dalle patenti di guida.

Durante i controlli anticovid, effettuati nell'intero territorio di competenza, 65 persone sono state sanzionate per circa 27.000 euro.