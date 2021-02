Noto, deve scontare 2 anni e 11 mesi per furto aggravato

E' stata arrestata in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Firenze. Si tratta di Angela Fiasché di 51 anni di Noto.

La donna deve scontare una pena residua di 2 anni e 11 mesi di reclusione e pagare una multa di euro 300, perché riconosciuta colpevole di furto aggravato in abitazione, commesso nel 2010 a Firenze (a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato con interdizione dai pubblici uffici per 5 anni ).

La donna da 2 anni si era resa irreperibile. Nella tarda mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato l'hanno rintracciata, eseguendo il provvedimento restrittivo e trasferendola nell’istituto penitenziario femminile di Catania.