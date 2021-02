Siracusa, lite tra stranieri: uno dei 2 armato di un'asta in legno

Lite tra extracomunitari ieri pomeriggio in Corso Timoleonte. La Polizia intervenuta ha sorpreso un senegalese di 32 anni e un nigeriano di 23, entrambi noti alle forze di polizia e già destinatari di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Siracusa e dell’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

I due irregolari sono stati accompagnati all’Ufficio Immigrazione e saranno espulsi dallo Stato. Il nigeriano, trovato in possesso di un’asta di legno, è stato denunciato per possesso di arnesi atti ad offendere e per danneggiamento.