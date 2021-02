Nuovo governo, oggi Draghi al Quirinale. Effetto volano sui mercati

Mario Draghi alle 12 al Quirinale. E questa chiamata del Colle convince i mercati: la Borsa di Milano apre in forte rialzo nell'attesa che l'ex presidente della Bce vada dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il primo Ftse Mib segna un +2,95% a 22.733 punti. Lo spread tra Btp e Bund in calo. Il differenziale tra il decennale italiano e quello tedesco è sceso a 107 punti dai 116 della chiusura di ieri. Il rendimento del Btp è a quota 0,58%.

Il Conte ter è naufragato e il presidente della Repubblica convoca al Quirinale Mario Draghi. All'ex numero uno della Bce sarà affidato il compito di dare vita a un nuovo esecutivo e di "alto profilo" che nella pienezza dei propri poteri possa combattere il virus, fronteggiare la crisi sociale e gestire gli oltre 200 miliardi di euro del Recovery plan.

L'alternativa sarebbero state le elezioni ma Mattarella dice che il Paese non può' permetterselo. E lancia un appello alle forze politiche "perché conferiscano la fiducia ad un governo di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula politica".