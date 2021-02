Mancati interventi nell'alveo del Canale Mortellaro, il Raggruppamento Siracusa Sud scrive a Musumeci

La mancata pulizia e messa in sicurezza dell'alveo e della foce del Canale Mortellaro al centro di una richiesta-denuncia che il Raggruppamento Siracusa Sud ha inoltrato il 17 gennaio scorso al Presidente della Regione, Musumeci e agli uffici di competenza visto il rischio idrogeologico che interessa l'intera zona.

"Negli ultimi anni - segnalano le associazioni che fanno parte del Raggruppamento (Plemmyrion, Tfm Terrauzza-Fanusa- Milocca, Pane e Biscotti Torre Ognina Sr, ProArenella) - si riscontrano diverse esondazioni del Canale Mortellaro sulla Provinciale 104, a seguito delle piogge intense, l'ultima il 26 ottobre del 2019 che causò l’isolamento per tre giorni delle abitazioni residenti nella Zona conosciuta come “Pane e Biscotti.

Basta effettuare un semplice sopralluogo - viene denunciato - per rendersi conto della mancata manutenzione pluriennale del letto del Canale Mortellaro, e vedere la quantità di inerti e l'invasione della vegetazione arbustiva che impera senza controllo.

La foce del Canale, inoltre, non ha l'invaso e la struttura necessaria alla sicurezza dei cittadini, con la conseguente formazione di un acquitrino sulla spiaggia dell’Arenella, che ha creato alterazione dell'ambiente di interesse comunitario, oltre all’intorbimento e inquinamento dell'acqua e al proliferare di insetti ed animali".

Da qui una serie di richieste urgenti: la verifica dell’alveo del Canale Mortellaro; la rimozione dei detriti e la pulizia della vegetazione arbustiva e arborea; la verifica e il consolidamento degli argini; la creazione delle necessarie opere di difesa spondale, di salvaguardia della foce del Canale Mortellaro e della spiaggia dell’Arenella; il divieto di autorizzazione a infrastrutture balneari che ostacolino il regolare deflusso della foce verso il mare e l'istituzione di un servizio di monitoraggio periodico e regolare.