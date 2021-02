Augusta, sequestro di rottami ferrosi al porto commerciale

Sottoposto a sequestro dalla Guardia costiera di Augusta un altro cumulo di rottami ferrosi, pari a quasi 4.000 tonnellate, destinato alla spedizione transfrontaliera extracomunitaria, e pronto per essere imbarcato.

I rottami erano accumulati su due aree di circa 1.400 metri quadrati all’interno di un tratto in concessione ad un operatore portuale. Ad intervenire, oltre ai militari della Capitaneria, personale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e del Libero Consorzio Comunale.

Questo ammasso di rottami è stato ritenuto essere costituito da rifiuti, e quindi non conforme a quanto riportato nella documentazione di accompagnamento.

Cosa che ha comportato il blocco della spedizione e la denuncia dei responsabili delle attività di movimentazione dei rottami.