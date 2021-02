Siracusa, manifesto antiabortista: le associazioni "Si rimuova"

Dopo oltre quarant’anni, si mette in discussione la legittimità della legge sull'aborto con sempre più crescenti criticità nell’applicazione della norma con discutibili campagne di disinformazione ad opera di associazioni antiabortiste. A rilevarlo sono una serie di associazioni siracusane: Accoglierete, Arcigay Siracusa, Angolo Siracusa, Arci Siracusa, Arciragazzi Siracusa 2.0, Astrea in memoria di Stefano Biondo, AVO Siracusa, Centro Antiviolenza Ipazia, Ciao (Centro Interculturale di Aiuto e Orientamento), Cobas Scuola Siracusa, Cgil Siracusa, Femminismi e Libertà, La Brigata Rosa, Lo Scrigno di Aretusa, Mareluce Onlus, Rea - Rete Empowerment Attiva, Rete Degli Studenti, Stonewall, Unione Degli Studenti, Zuimama Arciragazzi.

In una nota fanno riferimento alle campagne avviate dall'associazione ProVita: "Ci opponiamo con forza alle narrazioni discriminatorie portate avanti da movimenti retrogradi e patriarcali che pensano di poter dire ciò che vogliono sui corpi delle donne e sul loro diritto di autodeterminazione, sancito peraltro da una legge dello Stato. Chiediamo pertanto all’amministrazione comunale che si attivi al più presto affinché questi manifesti vengano immediatamente rimossi. È singolare - prosegue la nota - come questi messaggi facciano la propria comparsa proprio a ridosso di un periodo segnato da una crescita esponenziale di femminicidi. Far apparire un cartello, a prescindere da chi lo firma - concludono - ci sembra come una sorta di strategia per distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dalla scia di sangue delle donne uccise per mano maschile, per colpevolizzarle come assassine di bambini".