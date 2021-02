Siracusa, parcheggio Talete: Articolo 1 fa appello al sindaco Italia "Incontri Musumeci"

Il progetto di riqualificazione del parcheggio Talete, attraverso un intervento di Arte Pubblica non convince per nulla i segretari regionale e cittadino di Articolo 1, Pippo Zappulla e Ninni Gibellino.

"Ci si arrovella da ormai più di un decennio - dichiarano - sul come eliminare questo insulto paesaggistico senza incorrere nelle sanzioni regionali salatissime pari, a quanto pare, a 10 milioni di euro.

Non mancando le soluzioni e i progetti per mantenere il parcheggio eliminando, però, quella incredibile quantità di cemento inutile e dannoso ci chiediamo quindi – aggiungono - perché non avanzare forze politiche e sociali unitariamente alla regione siciliana di inserire questa opera di bonifica paesaggistica nel piano delle priorità ambientali siciliane".

Da qui l'appello rivolto al sindaco Italia a farsi promotore, a nome di tutta la comunità, di un incontro con il Presidente Musumeci "per individuare una soluzione giuridica, tecnica ed economica utile ed adeguata a demolire quel mostro che - concludono - grida vendetta alla civiltà e dignità di un’intera città".