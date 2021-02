Ias, il collegio sindacale boccia la nomina di Occhipinti a presidente del Cda

Non è stata ratificata dal Collegio sindacale dell'Ias la nomina di Giovanni Occhipinti a presidente dell'Ias di Priolo.

Oltre alla bocciatura di Occhipinti, l'organo di vigilanza ha anche respinto la nomina della consigliera Silvia Belfiore.

Entrambi non avrebbero i requisiti professionali richiesti.

Sullanomina di Occhipinti era intervenuto il segretario provinciale del Pd, Salvo Adorno che aveva parlato di forzatura di Musumeci e che aveva rincarato la dose dichiarando che "il presidente Musumeci continua a mortificare il nostro territorio individuando per le nomine figure che rispondono unicamente agli equilibri di partito e di corrente dell’assemblea regionale e non alle esigenze dello sviluppo che richiederebbero trasparenza e competenza tecnica e gestionale”.