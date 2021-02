Siracusa, tenda degli abbracci alla Rsa del Rizza: un figlio torna a stringere a se la madre dopo mesi

Da oggi nella Rsa dell'ospedale Rizza gli anziani ospiti della struttura potranno tornare ad incontrare i loro parenti.

La famiglia Caschetto ha voluto donare l’occorrente per allestire uno spazio dedicato, con una tenda trasparente che permette di abbaracciarsi rispettando le regole igienico-sanitarie.

“Uno degli effetti collaterali di questa pandemia è la solitudine soprattutto per gli anziani residenti nelle Rsa – spiega la responsabile Concetta Serravalle - che non possono ricevere la visita dei loro cari. La solitudine negli anziani ha spesso esiti drammatici sulla loro salute fisica e mentale con rischio di depressione. Abbiamo accolto con grande gioia questa particolare donazione e c’è stata grande emozione tra gli operatori davanti all’abbraccio di un figlio con la madre, distanti da mesi, vicini finalmente anche se separati da un sottile, impercettibile avvolgente cellophane”.

Una iniziativa che il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra, nel ringraziare la famiglia donatrice e gli operatori per la sensibilità dimostrata, ha proposto di attuare, laddove possibile, anche in altre strutture sanitarie dell’Azienda.