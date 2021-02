Canicattini Bagni festeggia i 100 anni di Paolina Messina

Il Comune di Canicattini Bagni ha festeggiato, seppur a distanza, i cento anni della sua concittadina; la signora Paolina Messina, nata nella cittadina iblea il 2 febbraio 1921 e trasferitasi a Siracusa subito dopo il matrimonio con il marito Giuseppe Correnti avvenuto il 31 gennaio 1942.

Il sindaco, Marilena Miceli, ha fatto recapitare alla signora, che non ha figli ed è ormai vedova da qualche anno, e da sette ospite dela Casa di Riposo “Residence dei Principi” a Siracusa, una targa ricordo, un mazzo di fiori ed un messaggio.

"Noi tutti, oggi, - scive Marilena Miceli - nel festeggiare questo importante evento, seppur a distanza e nelle ristrettezze del momento difficile che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria, la ringraziamo per il contributo che in tutti questi anni ha dato con il suo vissuto ricco di valori, nel costruire una società nella quale oggi si può vivere in modo migliore ri-spetto a quello che lei e tanti della sua generazione hanno conosciuto negli anni.

Con profondo affetto, in questa giornata – conclude - le rivolgiamo l'augurio di continuare a scaldare ancora a lungo il cuore di chi le vuol bene. Buon compleanno e 100 di questi giorni”