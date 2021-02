Augusta, ristori ad attività produttive: a breve un nuovo bando

Sarà riorganizzato a breve ad Augusta il bando di sostegno alle attività commerciali chiuse durante il lockdown dello scorso marzo. Bando sospeso dall'amministrazione comunale.

Questa la conclusione a cui si è giuti al termine di un incontro tra una delegazione di Confcommercio, composta dal presidente provinciale Elio Piscitello, il direttore Francesco Alfieri, la presidente di Confcommercio Augusta Elvira Cappelleri e le componenti del consiglio direttivo Maria Interlandi e Maria Luisa Di Gaetano, e l'amministrazione comunale, rappresentata dal presidente del Consiglio Comunale, Marco Stella e dall'assessore al commercio, Rosario Costa.

L’associazione ha sottolineato la volontà di collaborare per la corretta applicazione del ristoro comunale in programmazione, in modo che solo gli imprenditori che hanno sempre operato nel rispetto di tutte le normative vigenti, possano ricevere il sostegno.