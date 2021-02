Noto, identificato e denunciato l'uomo che prese a picconate un'auto

Identificato l'uomo che a ottobre scorso, in pieno giorno, prese a picconate un’auto in sosta in via Mandalà, a Noto. L’uomo, un caminante, fu ripreso da alcuni passanti ed il relativo video fece il giro del web.

La ricostruzione dei fatti ha portato i Carabinieri a riconoscere l'uomo e a denunciarlo: il suo gesto sarebbe scaturito da un dissidio con un parente, proprietario della vettura. È recente la notizia che il giovane sarà a breve processato per danneggiamento aggravato.

Nel corso dei numerosi controlli anticovidi militari hanno controllato oltre 80 veicoli ed identificato oltre 150 persone, elevando diverse sanzioni per la mancanza di assicurazione, per il mancato uso del casco protettivo, mancanza dei documenti di circolazione e di guida, uso del telefono cellulare durante la guida, mancato uso della cintura di sicurezza, mancata sottoposizione a revisione del veicolo, guida con patente scaduta di validità e senza patente, con 2 veicoli sottoposti a fermo amministrativo e 29 punti sottratti. Ammontano a oltre 3000 euro le contravvenzioni elevate al codice della strada e 15.000 euro per sanzioni connesse al mancato rispetto delle norme anti covid.