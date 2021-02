Noto, truffa informatica: denunciato un 63enne napoletano

Un napoletano di 63 anni, è stato denunciato dalla Polizia per frode informatica ai danni di un cittadino di Noto.

A fine novembre 2020, la vittima viene contattata al cellulare da un numero verde riconducibile ad un istituto di credito. L’interlocutore, si presenta come operatore telefonico del gruppo bancario, e lo informa di un bonifico in uscita pari a 1.395 euro in favore di un indirizzo ip straniero,

chiedendo se fosse consapevole. Alla risposta negativa, l’operatore invita la vittima ad accedere all’App digitando il pin di accesso per revocare il bonifico. Nei giorni a seguire l’uomo verifica che il riaccredito della somma non avviene e, contattando l’istituto di credito, scopre d’essere stato vittima di una frode informatica.

Da qui la denuncia e le successive indagini che portano al 63enne napoletano.