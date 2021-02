Siracusa, grigliata e karaoke sul terrazzo: 6 sanzionati

Avevano organizzato, domenica scorsa, una gricliata con tanto di musica ad alto volume e karaoke sul terrazzo di un contominio di via Bainsizza, a Siracusa.

La segnalazione è arrivata alla polizia che, giunta sul posto ha trovato 6 persone, appartenenti a diversi nuclei familiari. Per loro sanzioni per aver violato la normativa anti covid. Alla festa avevano partecipato una ventina di persone.

Nel primo pomeriggio gli stessi agenti avevano sanzionato tre persone che stazionavano davanti ad un centro scommesse di Largo Empedocle per controllare dall’esterno i risultati delle giocate.