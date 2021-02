Siracusa, vertenza Ideal Service: sindacati pronti alla mobilitazione

Scadenza non prorogata per i 15 lavoratori e lavoratrici di Ideal Service a cui è stato affidato l’appalto dei servizi a supporto dell'amministrazione comunale e che svolgono attività di front office, portierato e protocollo. Una situazione che porta i sindacati di categoria ad annunciare la mobilitazione nelle prossime ore.

"Manca ancora la pubblicazione della gara - dichiarano Alessandro Vasquez, segretario provincoiale della Filcams Cgil e Anna Floridia, segretario provinciale Uiltucs - Si intervenga subito con gli strumenti idonei per evitare a questi lavoratori l’incertezza della Cassa integrazione e l’amarezza di una precarietà che non conosce sosta. L’amministrazione - aggiungono - già a Giugno dello scorso anno per via dell’assessore Coppa, aveva assicurato che le gare erano facili da scrivere e che molte già fossero intavolate. Adesso ci chiediamo come si possa sempre giungere al termine delle scadenze per poi cercare di capire cosa fare".

Da qui l'appello rivolto al sindaco Italia al quale viene chiesto di occuparsene in prima persona.