Dissesto idrogeologico, a Ferla si consolida il costone dell'antico borgo

Sono ripresi a dicembre scorso, dopo una breve battuta d'arresto per motivi tecnici, i lavori di consolidamento di contrada Macello, a Ferla.

Il Consorzio Stabile Concordia, che se li è aggiudicati per un importo di poco superiore ai 500 mila euro finanziati dalla Struttura contro il dissesto idrogeologico, dovrà mettere in sicurezza la parte più antica di Ferla.

E' prevista una bonifica generale del costone, l'asportazione della vegetazione, il disgaggio e la rimozione dei massi pericolanti, la chiodatura con barre in acciaio e la posa di una rete in aderenza.